Il calciomercato Lazio si sblocca e porta subito due novità. Dopo l’arrivo di Ratkov, la società di Formello ha chiuso anche per l’arrivo di Kenneth Taylor dall’Ajax. Ma sembra non essere finita qui, la società biancoceleste ha intenzione di portare nuovi uomini alla corte di mister Sarri.

Calciomercato Lazio, oggi arriva Rotkov, Fabiani lavora anche alle altre trattative

La Lazio sembra essere pronta a chiudere anche per Fabbian e Maldini. Trattative già ben avviate con Bologna e Atalanta, alla ricerca degli ultimi dettagli da limare. Previsto oggi un incontro con i felsinei per trovare la strategia giusta, che si aggira intorno ai 12 milioni di euro per Fabbian. Resta invece sullo sfondo, per il momento, Daniel Maldini è stato valutato, ma solo a condizioni precise: l’operazione sarebbe possibile esclusivamente in prestito.

Intanto, il direttore sportivo Fabiani continua a lavorare per completare altri acquisti. Tra i nomi monitorati c’è Fabian Toth, profilo seguito con attenzione per aggiungere qualità e duttilità alla rosa. La trattativa resta aperta, con valutazioni in corso su costi e margini di manovra. Con una giusta apertura da parte del club, la trattativa presto si potrà concludere.