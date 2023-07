Calciomercato Lazio, Lotito pensa anche ai rinnovi | Il punto

Aspettando altri acquisti, il presidente Lotito sta lavorando anche ai rinnovi, visto che dopo quello di Luis Alberto ce ne sono anche altri da fare. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport il patron biancoceleste vuole concludere quelli di Mattia Zaccagni e Felipe Anderson, che hanno da tempo esternato la voglia di rimanere nella Capitale.

Calciomercato Lazio, due rinnovi in arrivo per Sarri

Il calciatore ex Hellas per restare però chiede un piccolo aumento, spinto dall’agente del calciatore, Mario Giuffredi, che avrà proprio un incontro con il numero uno della Lazio per chiudere l’affare.