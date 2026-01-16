Calciomercato Lazio, missione spagnola: l’obiettivo è Mendoza, ore decisive per la trattativa

Il calciomercato Lazio potrebbe arricchirsi di una nuova trattativa messa a segno. Sono giorni che la dirigenza di Formello lavora per portare in capitale Rodrigo Mendoza.

Calciomercato Lazio, ore decisive per Mendoza

I dirigenti della biancoceleste sono stati in missione in Spagna, dove il direttore sportivo Angelo Fabiani aveva più obiettivi da portare avanti. Il Diesse degli Aquilotti, oltre ad un ultimo tentativo per Alex Tóth, con il Ferencváros in ritiro nella penisola iberica, trattava per il futuro di Alfonso Pedraza, e metteva le basi per Mendoza. Attualmente, il vero obiettivo della Lazio è mettere a segno il terzo acquisto del mercato invernale, il quale è stato individuato nel nome di Rodri Mendoza, centrocampista spagnolo di proprietà dell’Elche. Il 20enne spagnolo è un trequartista, mezzala, ma anche mediano; 1,82 di altezza, è classe 2005, compirà 21 anni il 15 marzo.

Si sta scatenato una vera e propria asta sul giocatore dell’Elche. Su di lui sono piombati Bournemouth e Galatasaray, dietro ci sarebbero anche altri club. L’anno scorso era stato puntato dal Como di Fabregas, ma l’Elche aveva detto no al club italiano. Stessa risposta ad alcuni club arabi, poi gli spagnoli l’hanno blindato. La Juve ha iniziato ad interessarsi al baby talento dell’Elche nei mesi scorsi. La Lazio è pronta ad anticipare tutti, intanto il giocatore dell’Elche ha una clausola di 20 milioni, fissata in estate, dopo il rinnovo triennale che andrà in scadenza nel 2028. La Lazio vorrebbe fare un primo tentativo provando a offrire una quindicina di milioni e dalla sua parte potrebbe avere lo stesso Mendoza, che spinge per lasciare il suo club, sta giocando poco.