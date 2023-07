Calciomercato Lazio, nuovo nome per l’esterno: concorrenza alla Juventus

La Lazio è alla ricerca di un esterno d’attacco. La prima scelta sarebbe quella di Domenico Berardi, ma la trattativa con il Sassuolo rimane assai difficile, perciò la dirigenza ha in mente di virare lo sguardo verso un altro obiettivo.

Calciomercato Lazio, Lukebakio nel mirino

Dodi Lukebakio è il nome che la Lazio ha deciso di contattare nel caso in cui non si chiudesse Berardi. L’esterno belga è in uscita dall’Herta Berlino e per aver maggiore visibilità si è affidato a Stijn Francis agente che tra gli altri gestisce il futuro di Dries Mertens e che in Italia collabora con CAA Base. Attenzione, però, all’interesse della Juventus che nelle ultime ore ha chiesto informazioni sul giocatore.