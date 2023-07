Calciomercato Lazio, nuovo nome per Sarri | Spunta un esterno brasiliano per l’attacco

La Lazio continua a sondare diversi nomi per il mercato, con l’impazienza di Maurizio Sarri che cresce di giorno in giorno: il tecnico toscano vorrebbe che venisse rinforzato anche l’attacco, oltre all’arrivo di Castellanos, in modo da poter far rifiatare anche gli esterni e non solo Immobile.

Calciomercato Lazio, spunta il nome di Tetè per l’attacco

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, spunta il profilo di Tetê, esterno offensivo classe 2000 di proprietà dello Shakhtar Donetsk, ma con il contratto in scadenza a dicembre 2023. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma il giocatore potrebbe liberarsi gratis sfruttando la proroga della legge della Fifa che consente ai calciatori stranieri tesserati in Ucraina di svincolarsi, esattamente come successo con Marcos Antonio la stagione scorsa.