Calciomercato Lazio, puntato un laterale olandese: in corsa per Quinter Timber

Il calciomercato Lazio si concentra su un nuovo nome. Un giocatore non facile da raggiungere, soprattutto perché la lista si squadre, pronte ad ingaggiare il laterale, è più che folta. Si tratta dell’olandese Quinter Timber, attualmente giocatore del Feyenoord.

Calciomercato Lazio, Timber il prossimo obiettivo

La Lazio si è inserita nella lista delle squadre interessate al capitano del Feyenoord, Quinten Timber. Il giocatore andrà in scadenza con gli olandesi a giugno 2026 e potrebbe voler sfruttare l’occasione di essere libero per cercare di ottenere un accordo contrattuale migliore. La società di Formello ha intenzione di sedersi al tavolo con il club olandese per provare ad anticipare la concorrenza e portarlo nella Capitale già a gennaio. Oltre al motivo principale di portare rinforzi a Sarri quanto prima.

Nel frattempo, la Lazio si guarda intorno e valuta altre alternative. I biancocelesti stanno anche valutando Toth, per il quale ci sono stati nuovi contatti nelle ultime ore. Anche su questo fronte, i capitolini non sono soli, ma stanno cercando di costruire l’affare in maniera ponderata e definitiva. Resta in lista anche Fabbian, anche se la Lazio, considerando le pretese del Bologna, si guarda intorno.