Il calciomercato Lazio si arricchisce di un nuovo giocatore in entrata. Dopo Rotkov è fatta anche per Kenneth Taylor dell’Ajax. Maurizio Sarri coprirà un altro ruolo nella sua rosa.

Calciomercato Lazio, Kenneth Taylor pronto a sbarcare a Formello

La Lazio non si è fermata a guardare dopo le cessioni fatte, la dirigenza si è mossa anche con i giocatori in entrata e continua sulla stessa linea, pronta a intervenire per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Dopo l’addio del Taty Castellanos, andato al West Ham, è l’arrivo di Petar Ratkov dal Salisburgo, a centrocampo è tutto fatto per l’arrivo di Kenneth Taylor dell’Ajax. Ad annunciarlo è lo stesso Claudio Lotito dopo il match contro la Fiorentina di ieri sera all’Olimpico.

Kenneth Taylor, 23 anni, di origine olandese, era da tempo il primo nome sul taccuino del ds Angelo Fabiani, per sostituire Mattéo Guendouzi. Il centrocampista dell’Ajax, arriverà in capitale con una cifra compresa tra i 15 e i 17 milioni di euro. Taylor è pronto a partire per Roma e sostenere le visite mediche. In questa stagione l’olandese ha messo a segno già due reti e quattro assist. Taylor è abituato a giocare nel ruolo di mezz’ala.