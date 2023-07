Calciomercato Lazio, Sarri scalpita | Lotito prepara una nuova offerta per il centrocampista

Ancora non si sblocca il mercato della Lazio: i biancocelesti finora hanno chiuso solo l’operazione Castellanos, suscitando la delusione e l’irrequietezza di Maurizio Sarri che si aspettava un altro tipo di velocità nelle operazioni da parte della sua società.

Calciomercato Lazio, previsti nuovi contatti per Samuele Ricci

Come riporta Gianluca Di Marzio, la Lazio non molla Samuele Ricci. Il centrocampista è stato indicato da Sarri per rinforzare il centrocampo, ma gli assalti sono stati sempre rispediti al mittente. Ora Lotito e Sarri hanno in programma un incontro in cui si cercherà un punto d’incontro. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per alzare l’offerta. Si prova a piegare le resistenze di Cairo per portare il centrocampista alla corte di Sarri.