Calciomercato Lazio, situazione incerta per Luis Alberto | Le ultime sul futuro dello spagnolo

Scoppia il caso Luis Alberto in casa Lazio: il trequartista spagnolo ha disertato la partenza per l’amichevole contro l’Aston Villa, e le voci sul suo futuro si rincorrono sempre di più in queste ore. Gli ultimi sviluppi però fanno pensare ad un ritorno alla normalità tra il Mago e i biancocelesti.

Calciomercato Lazio, a breve chiarimento tra Luis Alberto e Sarri

Come riporta Sky Sport, lo spagnolo è pronto a partire dalla Capitale per raggiungere Maurizio Sarri e il resto della squadra che questa sera sarà impegnata in Inghilterra contro l’Aston Villa. Nelle scorse ore Luis Alberto ha avuto un chiarimento con la società e si è così deciso di farlo riaggregare al gruppo. Lo spagnolo raggiungerà la squadra in Spagna, prossima tappa della squadra di Sarri dopo la gara di oggi a Birmingham.