Calciomercato Lazio, spunta il centrocampista a parametro zero | Le ultime

Momento di stallo nel mercato della Lazio: Maurizio Sarri è agitato dal momento che non sta vedendo una società molto attiva in questa sessione nonostante la partenza di Milinkovic-Savic e gli introiti della Champions. Ecco perchè il rinforzo a centrocampo potrebbe essere un parametro zero ma di assoluto valore e qualità.

Calciomercato Lazio, idea Kamada a parametro zero per il centrocampo

Come riporta la Gazzetta dello Sport, dopo la partenza di Sergej Milinkovic-Savic, che si è treasferito in Arabia Saudita, la Lazio è alla ricerca di nuovi rinforzi in mezzo al campo: in pole c’è Arsen Zakharyan della Dinamo Mosca, ma occhio anche all’opzione Daichi Kamada, giocatore svincolato dall’Eintracht Francoforte che è stato seguito a lungo dal Milan prima di decidere di dare l’ultimo slot da extracomunitario a Chukwueze.