Calciomercato Lazio, sulle tracce di Rodrigo Mendoza dell’Elche

Il calciomercato Lazio, dopo gli ultimi acquisti, è già diretto su una nuova pista per arricchire il centrocampo a Maurizio Sarri. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza di Formello sarebbe sulle tracce di Rodrigo Mendoza dell’Elche.

Sembrerebbe essere l’ultima pista rimasta aperta per il mercato in entrata della Lazio per quanto riguarda il centrocampo in questa sessione. Il giocatore è gestito dallo stesso entourage di Pedraza e il suo cartellino è valutato 20 milioni di euro. Le prossime ore saranno cruciali per mettere a definire la trattativa con gli spagnoli.

Mendoza è un trequartista, indubbiamente la sua valutazione (20 milioni) è un po’ alta, ma dal gradimento forte da parte di diversi club d’élite e Rodrigo Mendoza a Formello potrebbe spiccare il volo e mettere una marcia in più alla Lazio di Sarri. La dirigenza capitolina, prima di mettere a segno il colpo Mendoza, ha la necessità di mettere in uscita un altro giocatore, si tratta di Belahyane. Sullo sfondo resta l’idea Fabbian del Bologna ma non è da escludere che l’acquisto di una mezzala possa essere rinviato all’estate.