Secondo le indiscrezioni di mercato, la Juventus è interessata a Mattia Zaccagni, centrocampista della Lazio. Il giocatore, classe 1995, è stato uno dei protagonisti della stagione dei biancocelesti, che ha conquistato il secondo posto in Serie A, nella scorsa stagione.

Calciomercato Lazio, la Juventus punta tutto su Zaccagni

Zaccagni è un giocatore versatile, che può giocare sia come esterno d’attacco che come trequartista. È dotato di una buona tecnica e di un ottimo dribbling, ed è anche un buon tiratore dalla distanza. La Juventus è alla ricerca di un giocatore in grado di dare un contributo offensivo alla squadra, e Zaccagni sarebbe un’ottima opzione. Il giocatore ha un contratto con la Lazio fino al 2026, ma la società biancoceleste potrebbe essere disposta a cederlo per una cifra di circa 20 milioni di euro.