Calciomercato Milan, Buongiorno resta l’obbiettivo numero uno: Furlani prepara l’offerta

L’obbiettivo ormai dichiarato dal Milan è Alessandro Buongiorno da provare a prendere già a gennaio. Nelle scorse settimane il Torino ha alzato un muro per chiunque volesse il calciatore in questa sessione di mercato ma i rossoneri hanno in mente la proposta per convincere il club granata a cederlo.

In settimana la prima offerta

Come riportato da Gianluca Di Marzio, nei prossimi giorni Furlani formulerà una prima offerta includendo Colombo che piace molto al Torino ma in questo momento in prestito al Monza.