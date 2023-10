La sosta per le nazionali porta nuove idee all’interno dei club che hanno la possibilità di concentrarsi anche sui movimenti futuri. Il colpo che fa sognare i tifosi del Milan potrebbe essere Santiago Gimenez. È questa l’ultima idea della coppia Furlani-Moncada che si sono messi già al lavoro per acquistare il talento del Feyenoord.

Santiago Gimenez, il profilo perfetto per Pioli

Il 22enne messicano ha avuto un inizio di stagione strepitoso con il club olandese riuscendo a mettere a referto già 12 gol in 8 presenze. I rossoneri vorranno anticipare la concorrenza e assicurarsi un talento che potrebbe far parlare di sé nei prossimi anni e già a gennaio qualcuno potrebbe muoversi per accaparrarselo.