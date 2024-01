Calciomercato Milan, l’affare Popovic rischia di saltare | Ecco perché

Matija Popovic è arrivato nella giornata di ieri a Milano pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il giocatore sarebbe arrivato a parametro zero e con la fiducia dell’accordo sul contratto fino al 30 giugno 2028. L’obiettivo sarebbe quello di andare a rinforzare la Primavera di Ignazio Abate, pur seguito sin dal principio dalla prima squadra. Il problema che ora sorge però, è che l’operazione è in standby in attesa di trovare una quadra sulle commissioni.

Il motivo della frenata

Al momento il problema principale sono le richieste dell’entourage del 18enne. Il giocatore ieri è sbarcato in Italia ma c’è ancora distanza sulle cifre per l’eventuale conclusione dell’operazione. Se gli agenti del calciatore non abbasseranno le richieste è molto complicato che si possa arrivare alla fumata bianca. Oltre all’aspetto economico, al Milan non è piaciuto nemmeno l’atteggiamento degli agenti di Popovic che hanno organizzato il viaggio a Milano in autonomia, senza prima accordarsi con il club. Situazione dunque da tenere monitorata con possibili novità attese nelle prossime ore.