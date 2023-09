Calciomercato Milan, nel mirino il sostituto di Kjaer: gioca in Bundesliga

Nonostante il mercato del Milan si sia chiuso da poco, Furlani è già al lavoro per migliorare la rosa in ottica futura. L’obbiettivo è rinforzare il reparto difensivo con un innesto più giovane rispetto a Simon Kjaer. Il danese, infatti, non dà più garanzie a livello fisico e soprattutto sta giungendo al termine della sua carriera calcistica considerando che ha già 34 anni.

LEGGI ANCHE: Pellegatti svela un retroscena: “Vice-Theo? Ecco chi ha provato a prendere il Milan”

Colpo dal Monchengladbach per il futuro

Un acquisto low cost che intriga la dirigenza rossonera è quello di Nico Elvedi, classe ’96 in forza al Borussia Monchengladbach con il quale però il difensore non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2024. Si tratterebbe di un colpo a zero sul quale però c’è anche l’interesse del Torino.