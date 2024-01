Calciomercato Milan, oltre a Brassier spunta un nome di lusso per la difesa | Di chi si tratta

Il Milan sta cercando di prendere un altro difensore centrale per il tecnico Stefano Pioli, dopo l’arrivo di Terracciano e il ritorno di Gabbia. Infatti, i rossoneri hanno intensificato i contatti per Brassier del Brest. La società, ha già ricevuto il consenso del giocatore, ma ci vorrà del tempo prima che la trattativa si concluda definitivamente.

I possibili nomi per la difesa del Milan

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per portare Brassier a Milano prima c’è da battere la concorrenza del Monaco e bisogna convincere il Brest a lasciarlo partire per meno di 10 milioni di euro. Inoltre, non c’è solo Brassier nella lista dei desideri del Milan ma nelle ultime ore, ad esempio, il nome del difensore centrale e capitano del Torino Alessandro Buongiorno è stato accostato ai rossoneri.