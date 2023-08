Calciomercato Milan, Pellegrino verso i rossoneri | Si muove il presidente

Il mercato del Milan prende sempre di più il decollo, visto che i rossoneri vogliono chiudere in bellezza sia per quanto riguarda il difensore che un vice Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, il difensore vola verso l’Italia

Secondo quanto riportato da Cesar Luis Merlo, giornalista per TyC Sports in Argentina, il club di via Turati è pronto a chiudere l’acquisto di Marco Pellegrino, difensore 2002 del Platense. Nelle prossime ore il presidente del club Argentino verrà in Italia dove verrà definito il passaggio del giovane calciatore.