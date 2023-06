Calciomercato Milan, Thuram ha deciso: declinate tutte le offerte

Il Milan sta cominciando a muoversi con passi concreti anche in entrata. La cessione di Tonali porta una grossa somma di denaro da reinvestire ma momentaneamente il club rossonero sta decidendo di sferrare l’attacco decisivo per il parametro zero. Si tratta di Marcus Thuram, accostato ai cugini dell’Inter per tutto l’arco di questa annata.

Decisione a sorpresa del francese

L’attaccante ha ricevuto offerte sia dal PSG che dal Lipsia, entrambe rispedite al mittente senza pensarci troppo. Ormai è chiaro, Thuram vuole il Milan. Ora resta ai rossoneri fare l’ultima mossa per ottenere il cartellino del giocatore. Anche se il Milan non dovrà pagare nessun club, i costi delle commissioni restano comunque alti.