ll calciomercato Roma si concentrerà anche sulle uscite. Leon Bailey e la Roma sembrano distanti e ormai ai titoli di coda. L’esterno giamaicano non ha mai convinto Gasperini e il club giallorosso, per lui ci sono offerte dalla Premier League e la società di Trigoria potrebbe approfittarne.

Calciomercato Roma, addio a Bailey, spazio a Raspadori

La Roma è intenzionata a interrompere il prestito con il giamaicano già nel mese di gennaio, aprendo così alla possibilità di una nuova destinazione. Dalla Premier League l’interesse arriva dal Bournemouth, il quale ha già chiesto informazioni sul giocatore, e cercato di capire la disponibilità da parte della Roma e la volontà del calciatore. Bailey, dal canto suo, non si opporrebbe, anche è consapevole di non rientrare nei piani tecnici del Gasp e dovrà cercare una nuova squadra per rilanciare la stagione.

Intanto la Roma attende anche una decisione di Giacomo Raspadori che sta temporeggiando e sta cercando di capire quale potrebbe essere la giusta destinazione per lui. Dopo l’esperienza non positiva a Madrid, l’ex Napoli cerca continuità e spazio. La Roma continua a spingere per chiudere l’operazione, anche perché sul giocatore si è mosso con decisione Gian Piero Gasperini, che lo ha contattato direttamente per convincerlo. I giallorossi confidano di poter ribaltare la situazione e ottenere il sì del calciatore, forte dell’intesa già definita con l’Atlético Madrid. Resta la paura di essere sbaragliati dall’alta concorrenza, tra cui la Lazio.