Calciomercato Roma, Balzaretti: “Se lo vogliono bisognerà presentare un’offerta indecente”

La Roma valuta sempre nuovi profili dal centrocampo in su. L’ultima idea porta a Lazar Samardzic, conteso da altre big del campionato. L’Udinese è sempre stata una bottega cara per gli acquirenti e anche questa volta non farà eccezione. Il trequartista ha fatto molto bene con Sottil e ora punterebbe a fare il grande salto in una grande.

Balzaretti chiarisce la situazione

Il nuovo responsabile dell’area tecnica, Federico Balzaretti, ha chiuso la porta a un’eventuale cessione del tedesco: “Per Samardzic serve una proposta indecente. È un talento cristallino che noi vogliamo continuare a valorizzare e puntiamo molto su di lui”. Il club friulano, quindi, avverte tutte le pretendenti che vogliono acquisire le prestazioni sportive di Samardzic.