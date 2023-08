Calciomercato Roma, chiuso Renato Sanches | Oggi in Italia

I giallorossi chiudono il secondo colpo in poche ore

Oltre a Leandro Paredes, Tiago Pinto mette a segno un altro colpo dal PSG. Stiamo parlando di Renato Sanches che dovrebbe arrivare in tarda mattinata nella Capitale per poi effettuare nelle ore successive le visite mediche. Il portoghese è stato seguito da tempo dal club giallorosso e finalmente si è arrivati a un lieto fine.

Svelate le cifre dell’affare

Il centrocampista ex Bayern Monaco è stato acquistato dalla Roma con la formula del prestito oneroso di 1 milione di euro più diritto di riscatto fissato a 15. Diritto che si può trasformare in obbligo nel caso in cui Sanches dovesse prendere a parte ad almeno il 60% delle partite totali che giocherà il club giallorosso.