Calciomercato Roma, il piano per Zirkzee: l’olandese resta obiettivo principale del mercato

Il nome più caldo, da mesi oramai, è Joshua Zirkzee. Mentre tutto sembrava ben avviato, quando Amorim era ancora sulla panchina dei Red Devils, con il suo esonero le carte in tavola sono cambiate. Attualmente il Manchester United ha bloccato tutto. A sbloccare la situazione è il neo allenatore Michael Carrick. Per trattare con Zirkzee, a Trigoria la condizione è una: prima vendere uno tra Ferguson e Dovbyk. Anche se la situazione appare assai complessa, tutto potrebbe anche evolvere da un momento all’altro, perché nulla è chiuso sullo scenario Roma-Zirkzee. La Roma, inoltre, sorride per un nuovo affare quasi in porto: Baldanzi è ormai destinato al Genoa di De Rossi: l’operazione è in chiusura in prestito con diritto di riscatto fissato a dieci milioni.