Calciomercato Roma, il Rennes mette gli occhi sul centrocampista: è incedibile

La Roma ha quasi completato il centrocampo, servirebbe un regista in più in fase di costruzione, ma le risposte che stanno dando gli attuali sono ottime. Mourinho ha deciso di creare una spina dorsale per poter tenere in piedi la squadra e gli uomini scelti per questo compito sono, ovviamente, quelli con più carisma. Partendo da Dybala, passando per Mancini e Cristante, arrivando fino a Matic. Proprio quest’ultimo è protagonista di voci di mercato assai interessanti.

Calciomercato Roma, Matic rimane nella Capitale

Il Rennes, squadra del massimo campionato francese, sta facendo un sondaggio per Nemanja Matic. Il club francese vorrebbe acquistare il centrocampista serbo, ma essendo uno dei perni principali della squadra, Mourinho ha chiuso tutte le porte ad una possibile partenza. Il giocatore è felice a Roma ed ha trovato quel gruppo che gli mancava da tempo. Il tecnico lusitano lo considera incedibile.