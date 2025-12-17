Il calciomercato Roma scalda i motori. La dirigenza lavora senza sosta per portare i rinforzi necessari a Gasperini.

Massara non è impegnato solo con il nodo in attacco, con Zirkzee e le sue eventuali alternative, ma spuntano nuove idee per la difesa.

Calciomercato Roma, movimenti in difesa e attacco

In queste ore che precedono l’apertura ufficiale del calciomercato, a Trigoria si guarda anche alla difesa, anche in virtù della partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa. Secondo le ultime notizie da CdS, l’agente Giuffrida (lo stesso che cura gli interessi di Dovbyk, Ekhator e Gudmundsson) avrebbe offerto al club capitolino Aurèle Amenda, difensore centrale svizzero di 22 anni attualmente in forza all’Eintracht Francofort.

Le richieste di Gasperini per questa finestra invernale sono chiare già da mesi. L’allenatore ha bisogno di un centravanti, una seconda punta di piede destro e un difensore che sostituisca Ndicka. Al momento, però, i nomi di Amenda e Gudmundsson sono in stand-by. Per il tecnico giallorosso la priorità è la prima punta e quindi Joshua Zirkzee. Gasperini vorrebbe che l’operazione fosse definita già all’inizio di gennaio, per avere subito il giocatore a disposizione. Se il Manchester United dovesse prendere tempo, invece, l’alternativa è Yuri Alberto del Corinthians. Il brasiliano vorrebbe trasferirsi in Europa e per lui si è mosso già il West Ham.