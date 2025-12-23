Calciomercato Roma, per la fascia sinistra si pensa a Renan Lodi

Il calciomercato Roma entra nel vivo e oltre ad impegnarsi per nuovi attaccanti, ci sarebbero novità anche per quanto riguarda la fascia sinistra. La dirigenza capitolina starebbe pensando di affidarsi a Renan Lodi.

Calciomercato Roma, Renan Lodi per la fascia sinistra

Il nuovo obiettivo per la fascia di sinistra della Roma ha un nome: si tratta dello svincolato Renan Lodi, reduce dall’esperienza in Arabia con l’Al Hilal. Il brasiliano piace molto a Gasperini. Il problema è che nel reparto ci sono già altri giocatori, quindi non si può pensare ad un sovraffollamento negli spogliatoi. Un eventuale arrivo del brasiliano costerà l’uscita di uno tra Angelino e Tsimikas.

Gasperini ha bisogno di rinforzi anche perché tra l’infortunio di Angelino e il basso rendimento del giocatore del Liverpool, non può andare avanti così. L’idea Lodi potrebbe concretizzarsi. Il giocatore, che in Europa ha militato in Francia (Marsiglia) e Spagna (Atletico Madrid), è un classe 1998 e ha anche passaporto italiano nonostante sia brasiliano. La trattativa potrebbe presto entrare nel vivo, la parte semplice è che il giocatore è uno svincolato.