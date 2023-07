Calciomercato Roma, Scamacca senza mezzi termini: “Chi mi prende fa un affare”

Le strade di Gianluca Scamacca e della Roma con molta probabilità arriveranno ad intersecarsi nel minor tempo possibile. I giallorossi sono alla ricerca di un centravanti e l’attaccante ex Sassuolo sta aprendo sempre di più le porte ad un suo trasferimento nella Capitale.

Scamacca è certo: “Io so di avere delle qualità ancora nascoste”

Nell’intervista rilasciata per Cronache di Spogliatoglio, l’attaccante del West Ham ha parlato con fermezza delle sue potenzialità, per ora non espresse al massimo. Ecco le sue parole: “Per tanti sono un talento inespresso: io so di avere delle qualità ancora nascoste, ma sono stra-sicuro al 100% che chi mi prende fa un affare. Penso che mi manchi solo stare nel posto giusto al momento giusto”. Nei prossimi giorni capiremo di più, ma sembra sempre più vicino il trasferimento dell’attaccante alla corte di José Mourinho.