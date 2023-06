Calciomercato Roma, Spinazzola tra i cedibili: Pinto ha già il sostituto

L’Arabia Saudita ha deciso di spendere in Europa e, a prescindere da chi sia il club, sono pronti a riempire di soldi chiunque pur di raggiungere l’obiettivo. Adesso tocca alla Roma, che vede mettere nel mirino Leonardo Spinazzola. Per il club giallorosso il giocatore è cedibile e partirà solo per una cifra che si aggira intorno ai 15mln di euro, ora non resta che aspettare l’offerta ufficiale per il terzino.

Calciomercato Roma, Pinto vuole Cuadrado

Nel caso della partenza di Leonardo Spinazzola, il gm della Roma, Pinto, ha già in mente il sostituto e si tratta di Juan Cuadrado. L’ex terzino della Juventus, non rinnoverà il suo contratto, perciò è un’occasione più che ghiotta per poterlo acquistare a parametro zero. Sarebbe un ottimo rinforzo per la rosa di Mourinho, vista l’esperienza e le doti tecniche.