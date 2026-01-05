Il calciomercato Roma si dirige anche a risolvere la piena emergenza In fase difensiva. Oramai, oltre alla fase offensiva, il punto nevralgico riguarda soprattutto la difesa. Gasperini è disperato, tra infortunati e squalificati, bisogna correre ai ripari.

Calciomercato Roma, Massara lavora su più fronti

Con l’apertura del calciomercato invernale, il club giallorosso cercherà di venire incontro alle esigenze del tecnico per fare fronte alle sue lacune e ad arrivare a fine stagione con gli obiettivi da raggiungere. Gian Piero Gasperini nel prossimo match di Serie A dovrà fare a meno dell’intero terzetto titolare. Gianluca Mancini e Mario Hermoso sono squalificati, mentre Evan Ndicka è ancora impegnato in Coppa d’Africa. Un colpo pesante per il reparto che fin qui aveva garantito maggiore solidità. Il tecnico della Roma valuta le alternative: resta il dubbio se dare ancora fiducia a Jan Ziółkowski dopo la prova negativa di Bergamo oppure arretrare Bryan Cristante al centro della difesa.

L’emergenza, però, rafforza un concetto già chiaro alla società di Trigoria: sul mercato di gennaio servirà intervenire anche per la difesa. In cima alla lista c’è Radu Dragusin, ma salgono di quota anche Denis Vavro del Wolfsburg e soprattutto Jayden Oosterwolde del Fenerbahce. Massara proverà a muoversi quanto prima e meglio che può per dare al Gasp gli innesti giusti.