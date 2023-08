Calciomercato Roma, ufficiale l’arrivo di Renato Sanches | Cifre e dettagli

Insieme a Paredes, a Trigoria è sbarcato anche Renato Sanches, centrocampista in uscita dal Psg, e arrivato alla corte di Josè Mourinho per non far rimpiangere l’assenza di Matic.

Calciomercato Roma, ecco Renato Sanches

E in queste ore è arrivata l’ufficialità da parte del club giallorosso. “L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Renato Sanches dal Paris Saint-Germain a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Centrocampista, classe 1997, Renato Sanches si è laureato campione d’Europa con la nazionale portoghese (insieme a Rui Patricio) nel 2016, diventando il più giovane titolare della storia degli Europei e il più giovane marcatore di sempre della fase a eliminazione diretta. In carriera ha militato anche nel Benfica, Bayern Monaco, Swansea, Lille. Con il Portogallo, inoltre, conta 32 presenze e 3 reti. Indosserà la maglia numero 20. Benvenuto, Renato!”.