Caprile para tutto, la Juventus cade a Cagliari.

La Juventus cade pesantemente a Cagliari, nonostante le tante occasioni da rete create la squadra di Pisacane sfrutta al meglio una delle poche occasioni create, con Mazzitelli che nella ripresa segna un gran gol. Per la Juve anche tanta sfortuna con Yildiz che crea da solo almeno tre nitide palle gol, e con Caprile che nei panni del supereroe e riesce a parare qualunque cosa gli capiti nei suoi paraggi.
Il tabellino
Cagliari-Juventus 1-0
CAGLIARI: Caprile E., Pedro J., Mina Y., Luperto S., Palestra M., Gaetano G., Adopo M., Mazzitelli L., Obert A., Kilicsoy S. (dal 9′ st Borrelli G.), Esposito Se. (dal 19′ st Idrissi R.). A disposizione: Borrelli G., Cavuoti N., Ciocci G., Di Pardo A., Idrissi R., Liteta J., Luvumbo Z., Pavoletti L., Pintus N., Prati M., Rodriguez J., Sherri A., Trepy Y. Allenatore: Pisacane F..
JUVENTUS: Perin M., Kalulu P., Bremer, Kelly L., Cambiaso A. (dal 35′ st Conceicao F.), Locatelli M. (dal 21′ st Zhegrova E.), Koopmeiners T., McKennie W. (dal 35′ st Thuram K.), Miretti F. (dal 21′ st Openda L.), Yildiz K., David J.. A disposizione: Adzic V., Cabal J., Conceicao F., Di Gregorio M., Gatti F., Joao Mario, Kostic F., Openda L., Pinsoglio C., Thuram K., Zhegrova E. Allenatore: Spalletti L..
Reti: al 20′ st Mazzitelli L. (Cagliari) .
Ammonizioni: al 31′ pt Yildiz K. (Juventus).