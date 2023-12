Samuel Chukwueze è stato uno dei protagonisti della partita Newcastle-Milan di ieri. Il nigeriano ha segnato dopo il 68’’ dal proprio ingresso in partita, e dopo averlo fatto è uscito dal campo con qualche dolore. Da quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport, il giocatore del Milan sarebbe in buone condizioni e non avrebbe nessun problema fisico importante.

Chukwueze | Il gol contro il Newcastle

Il gol di Chukwueze ha fatto vincere il Milan contro i padroni di casa del Newcastle, permettendo così ai rossoneri di rimanere in Europa e proseguire per la seconda fase. L’attaccante nigeriano è andato a segno dopo 68 secondi che è entrato in campo. Si tratta, secondo La Rosea, della seconda marcatura più veloce del torneo, dopo quella realizzata da Francisco Conceição subentrato durante il match Porto-Shakhtar di ieri, e andato in rete dopo solamente 46 secondi.