Bayern Monaco di Tuchel ospite del Colonia. Il tecnico tedesco sceglie il 4-2-3-1. In difesa, davanti a Manuel Neuer, spazio all’ex napoletano Kim, affiancato dal centrale francese, Upumecano. Sulle fasce confermati i soliti Mazraoui e Alphonso Davis. Centrocampo a due per i bavaresi con Goretzka e Kimmich alle spalle di Sane, Coman e Müller posti sulla trequarti. In avanti il solo Harry Kane.

Le probabili formazioni:

COLONIA (4-2-3-1): Schwabe; Carstensen, Hubers, Chabot, Heintz; Martel, Huseinbasic; Thielmann, Ljubicic, Kainz; Selke. All. Baumgart.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Goretzka, Kimmich; Sane, Müller, Coman; Kane. All. Tuchel.