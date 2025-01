Conceiçao: “La fortuna ci vuole ma non arriva se non lavori. Con Inzaghi rapporto di amicizia. Leao da valutare”

Sergio Conceiçao ha parlato in conferenza stampa in vista del derby di domani sera contro l’Inter in finale di Supercoppa italiana.

Le parole di Conçeicao

Come sta, si è ripreso dalla febbre di venerdì?

“Spero che la squadra stia meglio di me. Stiamo preparando questa partita, contro una squadra forte, che gioca da tanti anni assieme. Noi dobbiamo pensare a noi, è difficile sì, ma in mezzo agli uomini dobbiamo essere pronti. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo un giorno in meno di riposo rispetto all’Inter, non dobbiamo dimenticare che qualche giocatore viene da infortuni. Ma non voglio trovare scuse, non mi sentirete parlare di queste cose a fine partita”.

L’Inter è stata una delle squadre in cui hai giocato. La sente particolarmente questa sfida?

“Ho tutto il rispetto per le squadre che affrontiamo. Abbiamo giocato contro la Juve, in cui c’è mio figlio, ma i sentimenti ce li ho per i miei giocatori, per preparare bene le cose, affinchè sappiano bene cosa fare domani. Ho in testa la nostra condizione, la nostra ambizione, la base deve essere la fame di vincere. Abbiamo fatto un mezzo passo, ora manca l’altro mezzo. Speriamo vada bene, noi abbiamo fiducia”.

Eriksson è stato uno dei vostri allenatori di cui Inzaghi ne parla molto bene.

“Io ho avuto tanti bravi allenatori, Eriksson è mancato a tutti. Aveva una relazione fantastica coi giocatori, non l’ho mai visto arrabbiato. Diventava solo rosso. Ce l’ho nel cuore, ho avuto Sacchi e Malesani. E’ stata una palestra fantastica. L’Italia è la mia seconda cosa ed è un onore essere l’allenatore di una squadra storica come il Milan. Momento fondamentale per la mia vita da professionista, senza dubbio”.

Leao ci sarà?

“Abbiamo allenamento al pomeriggio, valutiamo. Sicuramente non ha 90 minuti, devo gestirlo io. Prima devo capire se è disponibile, poi domani vedrete se ci sarà o meno”.

Ha parlato col nutrizionista?

“Certo che parlo col nutrizionista, do tanta importanza al peso, all’alimentazione e a tutti questi piccoli dettagli”.

Ti senti fortunato ad essere arrivato in finale?

“La fortuna non arriva se non lavori. Arriva se lavori tanto, se sei serio. Puoi avere tutta la fede del mondo, se no se resti a casa e preghi per i gol non li avrai mai, ma devi farli. Noi dobbiamo avere fame, organizzazione e un po’ di fortuna. Lei è juventino eh (ride, ndr)”.

Inzaghi ha detto che non vi parlate da quella mancata stretta di mano al termine di Porto-Inter. Domani ve la stringerete e vi abbraccerete?

“Sicuramente ci abbracceremo. Sono episodi durante la partita che succedono. Sarà mio amico prima e dopo la partita, durante è avversario”.