Costa d’Avorio-Guinea Bissau, le ultimissime sulle formazioni

Gasset si affida al 4-3-3 per l’esordio in Coppa d’Africa di questa sera ad Abidjan. Tra i pali c’è Fofana. Difesa con Diomande e Ndicka centrali, supportati da Aurier e Konan sulle fasce. In mezzo al campo Kessié, Fofana e Sangare. In avanti Krasso con Boga e Bamba.

Le probabili formaioni:

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Fofana; Aurier, Diomande, Ndicka, Konan; Kessié, Fofana, Sangare; Krasso, Boga, Bamba. All. Gasset.

GUINEA BISSAU (3-5-2): Mendes; Cande, Mane, Djalo; Mane, Semedo, Cassama, Rodrigues, Quizera; Gano, Balde. All. Candé.