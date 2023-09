Empoli-Inter, verso la 5^ giornata | Pronostico e probabili formazioni

Domenica 24 settembre alle ore 12,30 l’Empoli ospiterà l’Inter per la 5^ giornata di Serie A. La padrona di casa, fanalino di coda in classifica con 0 punti registrati, sarà messa a dura prova ancora una volta affrontando la prima in classifica.

Empoli-Inter, probabili formazioni

L’Empoli, ultima in classifica con 0 punti registrati, ha davvero bisogno di portare i 3 punti a casa, ma il match di domenica mattina contro l’Inter al Carlo Castellani alle ore 12,30, non regala molte speranze al club. Tuttavia potrebbe avere una piccola speranza. Infatti secondo quanto riferito da Sky Sport, Inzaghi dovrebbe effettuare diversi cambi rispetto alla rosa scesa in campo in Spagna. In centrocampo turno di riposo per Barella con Frattesi pronto a partire dal 1° minuto.

Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. ALLENATORE: Andreazzoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. ALLENATORE: Inzaghi.

Empoli-Inter, le migliori quote dei Bookmakers

Per il match di domenica mattina Empoli-Inter per la 5^ giornata di Serie A, i Bookmakers non hanno alcun dubbio sull’esito finale. Favorita la squadra ospite alla vittoria, le quote dei migliori siti di betting schizzano ipotizzando un risultato a sorpresa. La vittoria dell’Empoli è quotata a 9.00 sia su SNAI che su Betfair, mentre, la vittoria della padrona di casa cala su GolGol con una quota che viaggia intorno al 8.35 e su SportBet si aggira intorno al 8.50. Il 2 mette d’accordo quasi tutti i siti di Betting sul 1.32, leggermente più alto è il valore su GolGol e SportBet che quotano il 2 intorno all’1.38. Il pareggio non si scosta dal 5.30.