ESCLUSIVA – Selvaggi: “Obiettivo della Roma il quarto posto”

Franco Selvaggi ex attaccante di Roma e Torino e campione del mondo è intervenuto ai nostri microfoni per parlare della stagione attuale in Serie A.

Ecco le parole di Selvaggi

Come sta vedendo questa Serie A?

“È una Serie A che soprattutto nei vertici non c’è ancora una squadra che si stacca dalle altre. Per me la favorita è l’Inter”

Per lei chi è l’attaccante più decisivo in questo momento?

“Io direi che non ci sono più i goleador di una volta. Lautaro adesso sta in grande forma, credo che lui potrebbe fare il cannoniere”

Cosa ne pensa della Roma?

“La Roma è partita con l’obiettivo di entrare in Champions League. Gasperini è bravo, non ci si può aspettare di vincere lo scudetto subito però vedo una squadra tra le prime 4″.

A questa Roma manca una prima punta?

“Si sono d’accordo a questa Roma manca una prima punta un Batistuta dei vecchi tempi, però diciamo che oggi c’è una carenza di grandi bomber”.

David della Juventus come lo vede?

“È un buon giocatore però è ancora presto per definirlo. I giocatori si vedono alla fine, con mancanza di grandi campioni che possono fare la differenza nelle squadre”.

La nazionale la vede pronta per affrontare questi play off?

“Io credo di sì, bisognerà stare attenti perché comunque sono squadre da temere, ma sarebbe una sciagura non qualificarsi al Mondiale”.

Come giudica l’operato di Cairo?

“C’è un ambiente che non depone bene sono sempre in contrasto. Io ho amato quei colori ci sono stato e credo che i tifosi del Toro meritano ben altro hanno ragione”.

Che emozione ha vissuto quella sera dell’82?

“Già miglioni di Italiani erano felici ed entusiasti. È stata un’esperienza bellissima che ci porteremo per tutta la vita. In Italia ci invitò Pertini le persone per strada con le bandiere”.