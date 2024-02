Frosinone-Roma, le ultime dallo Stirpe | Le formazioni

Rifiata Dybala, Baldanzi verso una maglia da titolare in attacco, insieme a Lukaku ed El Shaarawy. In mezzo al campo Cristante, Bove e Pellegrini, preferito a Paredes. Numerosi infortuni per Di Francesco, chiamato a rivedere l’undici di partenza. C’è Seck con Soulé e Kaio Jorge in attacco.

Frosinone-Roma, le probabili formazioni:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Gelli; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck. All. Di Francesco.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Huijsen, Angeliño; Cristante, Bove, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.