Mancano sempre meno al fischio d’inizio tra Genoa ed Empoli. Le 2 squadre si affronteranno nel match valido per la 14ª giornata di Serie A. I liguri sono rimasti imbattuti in 10 delle 12 sfide contro l’Empoli in Serie A (4V, 6P), l’ultimo successo del club toscano contro i rossoblù nella massima competizione risale al 24 ottobre 2015; da allora quattro vittorie del Grifone e tre pareggi.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Messias, Retegui. All. Gilardino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bani, Ekuban, Gudmundsson, Strootman

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno