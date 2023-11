Ancora assente Retegui, Gilardino sceglie Ekuban come compagno d’attacco di Gudmundsson. Centrocampo a cinque per i rossoblù con Badelj, Frendrup e Arumu al centro, supportati da Thorsby e Haps sulla fasce. In difesa, davanti a Martinez, dentro Bani, Dragusin e Vasquez. Reparto difensivo a tre anche per Baroni con Terraciano, Hien e Magnani. In mezzo al campo, dietro a Duda sulla trequarti, confermati Hongla e Folorunsho, sostenuti da Faraoni e Doig. In avanti la coppia composta da Bonazzoli e Djuric.

Le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; Thorsby, Aramu, Badelj, Frendrup, Haps; Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Terracciano, Hien, Magnani; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig; Duda; Bonazzoli, Djuric. All. Baroni.