Getafe-Real Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Blancos in campo con il 4-4-2. Ancelotti opta per la linea difensiva composta da Rüdiger e Nacho al centro, supportati da Carvajal, sulla destra, e Mendy, sulla sinistra. In mezzo al campo spazio a Valverde accanto a Modric e Tchouameni. In avanti Bellingham alle spalle della coppia composto Vinícius e Rodrygo. Tra i pali c’è Lunin.

Le probabili formazioni di Getafe-Real Madrid:

GETAFE (4-4-2): David Soria; Iglesias, Djené, Alderete, Diego Rico; Jesús Santiago, Maksimovic, Greeenwood, Jordi Martín; Jaime Mata, Borja Mayoral. All. Bordalás.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Tchouameni, Modric, Valverde; Bellingham; Vinícius, Rodrygo. All. Ancelotti.