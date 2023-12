La straordinaria vittoria sul campo del Barcellona ha riportato il Girona, sorpresa del campionato, in testa alla classifica. Formazione di Michel, alla terza vittoria consecutiva, ospita l’Alaves allo stadio Montilivi, questa sera alle 21. Diversamente, la squadra ospite, tredicesima, manca la vittoria da tre giornate ed è stata sconfitta in casa dal Las Palmas nell’ultima gara disputata. Il match, in programma lunedì alle 21, sarà visibile, in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni:

GIRONA (3-4-3): Gazzaniga; E.Garcia, D.Lopez, Blind; Couto, Martin, A.Garcia, Gutierrez; Tsygankov, Dovbyk, Savio. All. Michel.

ALAVES (4-4-1-1): Sivera; Gorosabel, Tenaglia, Marin, Lopez; Rioja, Blanco, Guridi, Rebbach; Hagi; Omorodion. All. Luis Garcia.