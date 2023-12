Matteo Guendouzi ha parlato ai canali ufficiali della Lazio per presentare la sfida con il Frosinone e svelare un piccolo “sogno”.

Le parole del francese

Il centrocampista commenta il derby regionale di stasera: “Le vittorie per la Lazio sono sempre importanti perché siamo un grande club e lavoriamo giornalmente per raggiungere i nostri obbiettivi. Per questo abbiamo l’obbligo di vincere più partite possibili, compresa quella col Frosinone”. Poi parla della possibilità di superare il proprio record personale di gol in una stagione: “Sento di poter segnare più gol rispetto alle altre stagioni. Oltre ai due gol segnati finora, ho avuto anche altre occasioni per colpire. Devo migliorare sotto questo aspetto ma sono sicuro che continuando a lavorare con un grande allenatore come Sarri avrò la possibilità di crescere ancora”.