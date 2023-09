Hoffenheim-Borussia Dortmund, le ultimissime sulle formazioni

In campo questa sera il Borussia Dortmund, prossimo avversario del Milan in Champions League. Gialloneri in campo con il 4-2-3-1 composto da: Kobel tra i pali; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Bensebaini in difesa; Nmecha ed Emre Can in mezzo; Malen, Reus con Brandt a sostegno della punta, Füllkrug.

Le probabili formazioni:

HOFFENHEIM (3-4-1-2): Baumann; Kabak, Brooks, Vogt; Kadeřábek, Prömel, Stach, Skov; Kramarić; Weghorst, Beier. All. Matarazzo

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Emre Can; Malen, Reus, Brandt; Füllkrug. All. Terzic