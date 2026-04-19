Il Milan sbanca Verona e raggiunge il Napoli (0-1)

Milan al secondo posto con il Napoli
Il Milan di Allegri sbanca Verona grazie ad un gol di Rabiot. Vittoria col minimo sforzo che vale ai rossoneri il secondo posto, i milanesi raggiungono il Napoli e vedono la Champions. Una vittoria importante, per un finale di stagione che potrebbe regalare al Milan l’ingresso alla Champions dalla porta principale.
IL TABELLINO
VERONA-MILAN 0-1
Verona (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oygeoke (21′ Lirola), Akpa Akpro (19′ st Al Musrati), Gagliardini (38′ st Lovric), Bradaric (1′ st Vermesan); Belghali, Bernède (37′ st Isaac); Orban. A disp.: Perilli, Toniolo, Frese, Slotsager, Harroui, Bella-Kotchap, Cham, Ajayi. All.: Sammarco
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (18′ st Saelemaekers), Fofana (18′ st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao (18′ st Gimenez), Pulisic (35′ st Nkunku). A disp.: Terracciano, Pittarella, Estupinan, De Winter, Loftus-Cheek, Füllkrug, Odogu, Jashari. All.: Allegri
Arbitro: Chiffi
Marcatore: 41′ Rabiot
Ammoniti: Akpa Akpro (V), Al Musrati (V)