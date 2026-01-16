Infortunio Dovbyk, operazione e lungo stop: si blocca anche la sua cessione

L’infortunio Dovbyk è una vera e propria tegola per la Roma. Non solo l’ucraino sarà impossibile da impiegare in campo, non potrà nemmeno essere ceduto. Intanto l’infortunio si è rivelato più grave de previsto, il giocatore dovrà operarsi.

Continua a non esserci pace per l’attacco della Roma, nelle ultime ore è arrivata la notizia che Artem Dovbyk dovrà operasi, starà fuori un paio di mesi. La notizia si ripercuote anche per il calciomercato Roma. L’attaccante ucraino sarà costretto all’intervento chirurgico in Finlandia per la lesione miotendinea della coscia sinistra subita nel corso della sfida contro il Lecce dello scorso 6 gennaio. Dopo ulteriori esami la Roma e il giocatore hanno deciso di non proseguire con la terapia conservativa ma di optare per l’intervento chirurgico che sarà effettuato dal professor Lasse Lempainen, esperto in patologie tendinee, che lo scorso maggio aveva operato anche Lorenzo Pellegrini.

Il giocatore ucraino non potrà essere ceduto in questo mercato invernale. Su di lui erano piombat diversi club, non solo italiani, anche stranieri, come il Fenerbahce. Considerando i tempi di recupero previsti per questo tipo di problemi, la prima ipotesi è che tornerà a disposizione intorno a inizio aprile, intanto la Roma provvederà a rimpiazzarlo e la sua cessione si organizzerà per la sessione estiva.