Dopo il brutto infortunio rimediato ad Empoli il 24 settembre, Marko Arnautovic pareva dovesse fermarsi per quasi 2 mesi, lasciando ad Inzaghi solo tre scelte in attacco, che, considerato che l’Inter dovrà giocare ogni tre giorni, non non sono di certo sufficienti, tanto da portare la dirigenza nerazzurra a consultare il mercato dei parametri zero.

Arnautovic può esserci contro il Salisburgo

A freddo, pareva che le condizioni dell’ex Bologna fossero parecchio serie, tanto che si era stimato che l’austriaco sarebbe potuto tornare a disposizione di Inzaghi per il match contro la Juventus programmato il 26/11.

Dall’infermeria dell’Inter arrivano però buone notizie: il recupero di Arnautovic sta infatti procedendo molto bene, e potrebbe tornare per il match fuori porta contro il Salisburgo dell’8 Novembre, consentendo all’attacco al mister ex Lazio di effettuare qualche rotazione in attacco, data la molteplicità di partite nel prossimo mese.