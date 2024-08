Inter, ballottaggio Vanat-Konatè per l’attacco | Ore di riflessione per i neroazzurri

Gli infortuni di Arnautovic e Taremi hanno palesato un grave problema per l’Inter, che ha capito di non poter fare affidamento solo su loro due nel ruolo di vice Lautaro–Thuram, spingendi i dirigenti neroazzurri a intervenire nuovamente sul mercato per assicurare a Inzaghi un centravanti giovane e di futuro certo, come indicato anche dalla proprietà al presidente Beppe Marotta.

Inter, prende quota la pista Vanat

Il giocatore che fino a ieri era in cima alla lista dei desideri della dirigenza era Karim Konatè, punta ivoriana del Salisburgo classe 2004 che ha anche incrociato i neroazzurri nel doppio appuntamento nei gironi; a frenare però Ausilio e Marotta sono sia la richiesta degli austriaci, 25 milioni, sia le condizioni fisiche del giocatore, che ha rumediato una distorsione al ginocchio che lo terrà fermo per qualche settimana.

In Viale della Liberazione sono quindi iniziati nuovamente i dialoghi interni per capire su chi puntare, e, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ultimo nome spuntato è quello di Vladyslav Vanat, attaccante ucraino classe 2022 in forza con la Dinamo Kiev, con cui ha chiuso la scorsa stagione con 17 gol, che gli hanno permesso di laurearsi capocannoniere del campionato, ma non di far schizzare il suo valore, che si aggira intorno ai 10-15 milioni.