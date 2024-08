Inter, torna di moda il nome di Konaté | Cosa serve per arrivare all’ivoriano

Manca sempre meno all’inizio del campionato, e dopo gli infortuni di Taremi e Arnautovic per l’Inter di Simone Inzaghi, Marotta ha invertito l’ordine delle sue priorità per questo mercato, che si sono spostate dalla difesa, in cui si sta cercando un braccetto di sinistra che possa permettere a Bastoni di riposare, all’attacco, per poter affidare al tecnico neroazzurro un sostituto adatto alla coppia Lautaro–Thuram, che oltre ai due infortunati hanno alle spalle solo l’uscente Correa.

Inter, Konatè vola in pole per l’attacco neroazzurro

Il preferito sia di Inzaghi che della società è sempre stato Albert Gudmundsson, che sembra però essere destinato a vestire la maglia della Fiorentina la prossima stagione per un pacchetto di circa 25 milioni di euro, perciò Ausilio e Marotta hanno cambiato target e hanno dato una sbirciata in Austria, più precisamente a Salisburgo, città che ha lanciato il nuovo pupillo dei dirigenti neroazzurri, valutato anch’esso intorno ai 25 milioni: Karim Konatè.

Per poter arrivare all’ivoriano saranno però necessarie delle cessioni, a partire proprio dall’attacco, che tra le delusioni dello scorso anno e i giovani rientrati dal prestito, resta uno dei reparti più affollati della rosa neroazzurra, che potranno provare a sfilare agli austriaci il loro talento classe 2004 solo dopo aver risolto le questioni Arnautovic, Correa e Satriano.