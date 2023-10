Ultima partita prima della sosta per le nazionali in Serie A e per l’Inter di Simone Inzaghi è in calendario l’insidiosa sfida interna contro il Bologna di Thiago Motta. La capolista ha già archiviato il successo contro il Benfica, così come quello precedente a Salerno, ma dovrà riprendere la marcia casalinga in campionato nella lotta alla seconda stella.

Inter-Bologna, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Sanchez. All. Inzaghi

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Karlsson. All. Motta

Inter-Bologna, dove vedere il match

Inter–Bologna si disputerà sabato 7 ottobre alle 15 e verrà trasmessa da Dazn.